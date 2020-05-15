台積電（2330）在盤前宣布赴美設廠，台積電15日直接開漲在297.5元，台股加權指數開在10,833.16點，指數隨後漲幅擴大，一度站上10,900點關卡。

美股14日收高，道瓊指數盤初因為上周初領失業救濟金人數仍高達298萬人而一度下跌近460點，但終場在金融股的帶動下收高，漲幅較大的個股，包括美國運通上漲7.4％，以及聯合健康保險上漲4.54％，油價大漲也激勵了能源類股的表現。

元富投顧指出，短線外資持續調節，台股權值股普遍走弱，台積電、鴻海及金融股淪外資提款機，外資短線對台股屬中性偏空操作。從技術面來觀察，台股短天期均呈多頭排列，指數沿5日線附近整理，在國家隊護盤及新台幣升值下，台股呈現高檔整理格局。

以內資為主的櫃買指數表現亮眼，即將挑戰前波高點，內資功不可沒，短線中小型個股表現強過大型股，區間以140～145來看待。

近期官股護盤的低基期權值股，可留意台積電、鴻海、技嘉、友達、兆豐金、台塑、遠東新。

元富投顧指出，台股自8,523點反彈以來，有資金行情當靠山，加上國家隊力挺，使台股在疫情衝擊下表現亮眼，台指期本月結算剛好是520，增添政府拉抬的想像空間。

(工商 )