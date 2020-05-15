博錸生技（6572）15日表示，該公司開發的新型冠狀病毒檢測試劑申請外銷查驗登記，已獲食藥署函件確認通過審定，最快將可於?5月23日取得外銷許可證，未來將可以體外診斷試劑?(IVD)試劑正式投入國際防疫陣線。

?? 博錸表示，該公司以自主研發，並取得多國、多項專利之多元精準影像晶元磁片（πCode MicroDiscs）技術平台所開發的「新冠病毒檢測試劑」，搭配桌上型自動化設備，一套設備可達一天8小時564人次的超高通量，對亟欲提升檢測能量的東南亞各國政府正是最佳解決方案。

目前泰國、馬來西亞、印尼的經銷商與潛在客戶，自疫情爆發起即密切詢問博錸新冠病毒檢測試劑開發進度並索取相關技術文件與證書以進行當地產品註冊。

新冠病毒的分子檢測是目前國際據以斷定確診的標準技術。博錸除推出新冠病毒檢測試劑外，也全面檢視新冠病毒分子檢測過程，思索如何進一步提升檢測靈敏度，將偽陰性發生的可能性降至最低。也將於近期內正式發表針對提升分子診斷中另一個關鍵步驟 – 核酸提取的品質所提出的突破性提升方案。

(工商 )