今年國中會考因防疫需要，各考場都有明確規定及做法，考場教室門窗都必須打開，中颱「黃蜂」極可能在16、17日接近台灣，風雨恐干擾考場秩序及考生情緒。宜蘭縣政府教育處緊急向中央詢問颱風應變，教育部回覆表示，監試人員可視實際狀況關閉受風雨影響單側窗戶，同時開啟教室內立扇加強通風。

作好準備 考試不延期

國中會考因為受新冠肺炎疫情影響，考場訂出許多防疫規定，包括考生一律得佩戴口罩應試，考場雖開放冷氣，但教室門窗都必須打開，以利室內通風，降低考生群聚感染機率。

不過，根據氣象預測，中颱黃蜂極有可能帶來不小風雨，干擾周末登場的國中會考，有考生與家長擔心，如果考試時有強風颳進考場教室，導致試卷、答案卷亂飛，甚至被雨淋溼，一定會造成試場秩序頓時大亂，甚至影響考生情緒。

對此，教育處表示，試場教室防疫作為是依據教育部頒訂的應變事宜相關規定，考試日期目前並沒有宣布延後，教育處也已緊急向教育部反應，恐因颱風影響考場秩序等疑慮。

教育部昨午回覆教育處指出，一旦受風雨影響，監試人員可視實際狀況，把受風雨影響的單側窗戶關起來，並將立扇架設於試場前、後門，扇面正對門外並開啟風扇讓室內通風，直到考試結束。

統一訂餐 免人潮群聚

縣府提醒考生，進入考場應戴口罩、量測體溫，量測後若額溫高於37.5度、耳溫高於38度，且二度量測確認發燒，將改至第二類備用試場應試；避免人潮群聚及壅塞，由學校統一訂購午餐，如家長有送餐需求，要先告知學校事前登記，請家長送至門口送餐區，各考場將引導學生領取。

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(中時電子報)