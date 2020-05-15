晶片設備大廠應用材料（Applied Materials）上季業績表現不如市場預期，但看好供應鏈將在下半年重拾動能，有助於應材收復受新冠肺炎疫情衝擊的營收，受此激勵，周四應材盤後股價由跌轉升，目前勁揚近5%，報57.01美元。

應材先前表示，美國與其他國家實施的限制措施，以及全球航空班次大減打斷應材的供應鏈。財務長Daniel Durn周四在法說會上表示，我們所有的供應商現在都已能恢復營運，產能也正逐漸恢復正常。我們一直與客戶保持非常密切的聯繫，跡象顯示他們的需求仍然強勁。

與其他受供應斷鏈、需求下滑衝擊的半導體公司一樣，應材第二季財營收與獲利不如市場預期，且不提供第三財季整體營收預測。

應材第二財季（截至4月26日）營收年增近12%，為39.6億美元，但落後市場預期的41.3億美元。排除特定項目後，每股盈餘年增27%，為89美分，亦不如市場預估的94美分。

第二財季半導體系統業務營收大幅成長18%，為25.7億美元。財務長表示，若不是受到疫情影響，此部門營收應該還會多出近6.5億美元，在供應鏈情況改善之下，我們預期第三、第四季半導體系統部門營收將復甦。

此外，該公司宣布返還股東3.92億美元，包括1.99億美元回購自家股票，以及1.93美元用於配發股利。

(時報資訊)