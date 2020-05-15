台灣之星有鑑於新冠肺炎疫情，衝擊大環境經濟，加上短期歸國的電信需求，故推出提供業界唯一、時間最長的「一個月免費試用」方案，以及「我U25 我驕傲」，學生專屬的四重限定優惠，

台灣之星有鑑於全球疫情延燒，不僅許多長期在海外工作的商務人士或是在異地求學的留學生們受到影響需短期回國，國內許多企業更紛紛採行居家辦公等防疫措施，導致短期上網需求大增，為此，台灣之星提供業界唯一、時間最長的「一個月免費試用」方案，試用期間除可享不限速上網吃到飽，且語音網內互打免費、網外/市話再贈送10分鐘，試用期滿不需再回到門市退租、SIM卡直接丟掉。

由於疫情衝擊整體大環境經濟惡化，使得許多學生打工族收入受到影響，因此，台灣之星宣佈，祭出全新優惠專案「我U25 我驕傲」，推出U25學生專屬的四重限定優惠，即日起至5月底為止，凡符合「U25學生」資格者，可依個人需求選擇單辦門號或辦門號搭配手機/商品，就享有下列四大優惠，包括單辦門號月租199元，月租費省12,000元；辦門號搭手機/商品，月租299元起、多項人氣3C商品0元；申辦再享5G免費升級體驗。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星長期以來投入分眾市場經營，深入校園傾聽U25學生的多元使用需求與喜好，帶動申辦量穩定成長，目前U25學生的申辦量已佔整體申辦量約14%；同時不斷優化全台各大專院校的校園網路品質，截至目前已完成127所大學的訊號地圖、累計贊助660場校園活動，受到這波全球疫情影響，大幅改變了消費者原有的生活與工作型態，身為提供行動通訊服務的電信業者，也希望能夠盡到一己之力，希望用實際行動幫助全台U25學生不要因為大環境經濟狀況不佳而讓學習中斷。

(時報資訊)