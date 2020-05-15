副總統陳建仁昨宣告放棄卸任副元首禮遇，520後將重回中研院任特聘研究員，引起各界討論。ICU醫生陳志金在臉書指出，有人說他放棄卸任禮遇是「擇優」回中研院，讓他怒批「質疑他，只會顯現你的可悲而已，不要以小人之心度君子之腹。

陳志金在臉書PO文指出，「竟然有人在攻擊陳建仁副總統？」說他不是放棄卸任副總統禮遇，而是「擇優」回中研院擔任特聘研究員！如果他的考量，是用這些世俗的人所關心的「錢」來衡量的話，那麼他能擇的「優」可多了！

陳志金表示，別說各大公司會排隊搶著找他當顧問，各國的研究機構所開出的條件，也肯定是中研院的好幾倍。陳副總統也曾說，「到了一個年紀，薪水不是最重要的考量，要看你最愛的是什麼。」而他愛的是「研究科學，為人民服務」！

陳志金說，他是一位值得大家尊敬的政治家與學者，請別用低俗市儈眼光來看他！別以為自己眼中只有利益，別人就也是這樣。你把犧牲奉獻當傻瓜，把它當作不可能，因為以你狹隘的眼光，是無法理解「做大事者的格局與崇高理想」。

陳志金痛批，「質疑他，只會顯現你的可悲而已！」正因為他與你不同，所以他才會是副總統，而你只是一個會酸的人...一個只會用小人之心度君子之腹的人！

(中時電子報)