因華（4172）受惠已簽訂授權案的品項陸續見成果，N11005(口服胰島素)預計將可收取第一筆里程碑金美金150萬、今年1月份與中國新時代簽訂之3項顯影劑授權合約，已收到簽約金人民幣2百萬，加上本月訂單成長，法人預估今年全年營收可望翻倍成長。

因華表示，該公司透過自行開發之平台技術開發之N11005，除應用於多項動物包含小鼠、大狗、及猴子等試驗，均呈現血糖值在服用因華之N11005後，半小時即可達到明顯降低效果，且該品項在2018年授權予宜昌東陽光後，原由東陽光委由全球最大的研究機構之一-科文斯(Covance)執行動物試驗，試驗設計主要以5隻大狗為一組，共5?，以低、中、高劑量，以每天2次持續28天之重覆投與方式，與空白對照組比較，並在持續投藥2週後評估藥物之可逆性、持久性及延遲發生率。毒理評估包含動物死亡率、動物體重變化、食物進食狀況、體?變化、心電變化及血糖變化等項目，試驗結果顯示，除降低血糖外，無明顯嚴重的不可接受的毒理副作用，此重覆毒理試驗完成，為該品項規劃未來在遞交人體臨床試驗審查(IND)申請之主要動物安全性試驗之一。

由於原於2018年授權與宜昌東陽光藥業之N11005(口服胰島素)，再授權予宜昌東陽光藥業之大股東-南北兄弟藥業，由南北兄弟藥業投資該品項未來開發，因華協助合適之第三方進行未來口服胰島素之中國大陸臨床試驗開發，目前因動物試驗已達標，預計將可收取第一筆里程碑金美金150萬。

N11005預計規劃於中國大陸進行人體臨床試驗。南北兄弟為藥業專業投資公司，投資多家國內外藥業公司，其持有東陽光33%股份市值達約HK$30億左右。

南北兄弟藥業具備足夠之能量推動未來N11005品項開發，在交付已完成之科文斯之毒理試驗報告後，將可收取簽約金美金150萬，並依IFRS 15 認列相關收入，後續由南北兄弟投資該藥品未來開發，另可依藥品開發進度收取共計美金1,050萬之里程碑金，藥品上市後可依銷售權利金分潤。

另外，因華已收到中國新時代簽訂之3項顯影劑授權合的簽約金人民幣2百萬，並拿下對方約美金130萬左右之顯影劑訂單。加上普癌汰出貨量因取得新適應症，出貨量成長20%，高血壓用藥C08001亦依新藥投入試驗進度認列收入，今年營運樂觀。

(工商 )