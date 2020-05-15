Our #NBARank experts voted MJ as the No. 1 NBA player of all time, with LeBron at No. 2.



Who do you think is the 🐐? — ESPN (@espn) May 13, 2020

先前才公布史上最強前10大球星引發不小爭議的《ESPN》，15日結束為期1天的球迷投票，要大家選出到底是「飛人」喬丹？還是「小皇帝」詹姆斯比較強大？在投票結束後，喬丹取得69％超高得票率，完全贏過只獲31％球迷支持的詹皇。

先前《ESPN》邀集專家學者選擇最新版本的NBA史上最強球星，結果前10名分別是喬丹、詹姆斯、「天勾」賈霸、比爾羅素、魔術強生、張伯倫、「大鳥」伯德、「石佛」鄧肯、「小飛俠」布萊恩與「俠客」歐尼爾，隨即引爆不小爭議。

沒想到《ESPN》馬上在官方推特發動票選，「我們專家的NBA排名把喬丹列為史上最強球員，詹姆斯排在第2，你認為誰才是GOAT(史上最強)？」結果短短1天時間，吸引總共94404名球迷投票，結果喬丹以69％大勝詹皇的31％。

只是這項球迷票選有欠公平，畢竟當前NBA陷入無限期停賽窘境，詹姆斯都已兩個多月沒法回到場上打球，反觀喬丹最近因為紀錄片「最後一舞」備受外界吹捧，無論是聲勢或人氣都遠遠壓過詹皇，詹皇會在這項球迷票選慘敗並不意外。

(中時 )