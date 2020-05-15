網路交友詐騙層出不窮，一名網路男蟲通過交友APP，以甜蜜話術擄獲多名竹科女芳心後外出約砲，而且在床戰過程中趁機行竊與偷拍裸照。事後竟然在通訊軟體上恐嚇女子若不交出5萬元，就要將她的裸體影片網路公開，所幸女受害子機靈及時通知警方，在渣男現身取款時逮捕歸案，全案依竊盜罪與恐嚇取財罪判刑1年2月。

據了解，這名惡劣的網路男蟲，主要以交友APP「愛情公寓」為犯案手段，先行甜言蜜語的話術「我最瞧不起對女生不好的男人」等詞彙擄化女子芳心，等待時機成熟後要求互換Line，之後就相約摩鐵發生關係，事前卻先架好攝影機偷拍性愛片，趁著雙方纏綿結束之際偷竊錢財與3C產品，再利用Line進行恐嚇，揚言不交錢就將裸照與影片上網公怖。

一名受害女子控訴，自己與該位男蟲在軟體上相識，交談甚歡後與此名男蟲相約至摩鐵休息，男蟲趁自己洗澡時竊取她的皮包內6500元和iPhone手機後立即不告而別。而後還以line通訊小美，要她交出5萬塊否則將私密影片公布在她公司上。隔日，小美到渣男所說的地點交錢，並先行偷偷報警，將信封袋內只裝進少許現金，渣男察覺金額不對，持續恐嚇小美要加碼並改約到摩鐵裡交錢，殊不知自己早已成為甕中之鱉，推門進入房內立即遭埋伏已久的警方逮捕。

法院審理時，調查發現男蟲有多起竊盜、詐欺前科，不務正業肖想騙取錢財，又恐嚇女子造成生心理受創，對社會治安危害極大。全案以判有期徒刑1年2個月定奪。

(中時電子報)