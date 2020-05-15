一名婦女至銀行打算匯款，然而受理行員發現異狀，暗中向警方報案，警方深入追查得知，發現婦人打算將錢匯給從未謀面的外國情人，且錢還是借來的紓困貸款，而因劇情老套，警方也一眼識破是詐騙，力勸婦人勿匯款，成功保住婦人錢財。

15日下午2點多時，蘆竹一名婦女至銀行打算匯款，然而受理行員發現婦人從未匯款至境外，暗中向警方報案。蘆竹分局南崁派出所警員徐佳宏、侯昱禎到場後，將婦人帶回派出所深入關心了解，婦女堅不吐實。

此時，蘆竹分局偵查隊負責攔阻金融詐騙業務的承辦巡官傅宇菲獲報後，隨即趕來瞭解，傅宇菲與婦人一見如故，不消一小時，婦人終於道出事情原委。原來婦人利用網路交友，認識一名自稱在敘利亞工作的男子，兩人甚至隔空訂有婚約。

然而，日前該男子卻在聊天過程中，發現婦人符合借貸政府勞工紓困貸款的資格，慫恿婦人去申辦，婦人拿到貸款後，男子就以買機票、來台結婚等藉口，要求婦人將10萬貸款匯款至其定之帳戶，還煞有其事的要婦人留下1萬元好好生活。

由於受匯帳號位於泰國，且類似詐騙劇情層出不窮，傅宇菲一眼識破這是場騙局，不斷對婦人提出有疑點地方工婦人思考，最後婦人也坦然面對遭到詐騙事實，接受員警建議，當場報案。

蘆竹分局呼籲，網路詐騙不易追查，跨境匯兌也不易攔阻，類似詐騙的手法在刑事警察局165反詐騙官方網站及165反詐騙App上都有介紹，有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

另防詐有3要領：「冷靜」、「查證」、「報警」，民眾可多加利用。

(中時 )