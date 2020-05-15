繼卡牌遊戲《符文大地傳說》創下手機雙平台遊戲類排行雙榜首佳績後，台灣大(3045)再度趁勝追擊，宣布取得Riot Games全新開發的射擊遊戲《VALORANT特戰英豪》台灣區代理權。《VALORANT特戰英豪》係為Riot Games進軍第一人稱射擊遊戲(FPS)的首款新作，也是台灣大旗下代理的第一款電競射擊遊戲。

台灣大新媒體服務副總經理李芃君表示，為持續帶給台灣玩家不同遊戲領域的體驗，台灣大積極與Riot Games洽談合作，首款合作的卡牌遊戲《符文大地傳說》在5月1日上線後，就獲得玩家熱烈好評，更創下手機（iOS、Android）雙平台遊戲類排行榜第一名佳績，這次能夠再度取得《VALORANT特戰英豪》代理權，將這款回歸經典戰術對抗模式的射擊遊戲帶給台灣玩家，以滿足玩家追求刺激、運用創新戰略的快感。

李芃君指出，《VALORANT特戰英豪》在國外封測時，也受到玩家高度評價，更寫下於直播平台Twitch同時觀看人數超越《英雄聯盟》的超強紀錄，我們對此款遊戲不但充滿信心，亦將成為台灣大佈局電競遊戲，甚至未來全面進軍各種遊戲領域的強心針。

Riot Games團隊指出，為了打造最逼真的操作體驗，投入了大量資源開發，如免費開放給所有玩家的128 tick專用伺服器，並在全球設有多個數據中心，讓玩家能享受PING值少於35毫秒的對戰，同時量身訂製的網路傳輸編碼，讓射擊可以準確命中，並設置反作弊專利防範與偵測系統等精密設備，讓真正玩家無後顧之憂。

(時報資訊)