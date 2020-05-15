凱崴(5498)搶攻5G及ABF載板領域成果逐漸顯現，108年本業獲利創下96年以來新高，今年第1季亦因產品組合較佳，減緩新冠肺炎疫情對公司營運衝擊，單季獲利為101年以來同期新高，隨著公司CCL產品搭上5G相關需求，以及華通(2313)、欣興(3037)及景碩(3189)等主要客戶訂單穩定成長，凱崴預估，今年獲利將較去年倍數成長，再創逾12年新高。

凱崴主要產品為鑽針，3年前開始啟動轉型，代理南亞等CCL產品，並成立鑽孔及成型加工製程，產品涵蓋HDI及電動汽車板，服務華東、湖北及重慶等地客戶，希望提供PCB客戶製程專業整合服務，成為PCB乾製程解決方案及銅箔基板代理商(CCL)廠，隨著產品佈局趨於完整，讓營運漸入佳境。

目前凱崴雷射及成型廠區在昆山，機械鑽孔則有武漢及東莞兩個廠區，在鑽針方面，除針對高頻基板相對應的微鑽產品出貨增加外，並擴大金屬鍍膜產品銷售與應用，隨著ABF載板需求高度成長，成為凱崴獲利主要成長動能。

在公司代理的CCL產品部分，凱崴代理南亞銅箔基板，順利搭上5G需求，單月營收貢獻逐步放大中，未來也將結合原有的鑽針技術，進一步強化公司在PCB乾製程耗材服務能力。

隨著產品佈局逐漸發酵，凱崴108年合併營收12.55億元，年成長3.21%，營業毛利1.71億元，年增4.91%，合併毛利率13.68%，年增0.26個百分點，營業淨利4834萬元，年增50.31%，加上業外收益，全年稅後盈餘6951萬元，亦是95年以來新高，每股盈餘0.42元。

在江蘇昆山舊廠動遷方面，凱崴新廠建設已於4月正式完工，預計將陸續進行產線搬遷，根據凱崴公告搬遷補償金額為1.52億人民幣，扣除成本後，搬遷利益約5000萬元人民幣，公司已於去年認列約新台幣6000萬元，預計今年第2季起陸續再認列約新台幣1.2億元。

至於凱崴持有的120畝的土地，由於舊廠區緊鄰上海地鐵11號線花橋站，如今連接花橋站與昆山及蘇州的輕軌1號線，也已經核准開工建設中，花橋政府已與公司討論動遷事宜，可望成為凱崴另一筆可觀的業外挹注。

凱崴表示，儘管有新冠肺炎疫情影響，但因公司產品調整效益顯現，今年本業看起來還不錯，今年及明年本業獲利可望年年倍數成長。

(時報資訊)