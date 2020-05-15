廣達(2382)首季毛利率表現優於預期，今早股價重新站回5日線。

首季廣達主要是受惠高毛利率的非NB產品營收比重增加，帶動毛利率大幅跳升；伺服器產品仍是廣達營運成長主軸，法人估今年伺服器出貨量仍有10~15%的年成長，主要是因目前廣達伺服器客戶75~80%是第一線雲服務提供商的龍頭業者，而其餘的20~25%是第二線雲端業者及其他，因此即使整體伺服器市場受傳統企業用戶需求拖累，廣達仍受惠雲服務提供者需求的成長。由於伺服器產品毛利率明顯高於筆電產品，預估今年伺服器的毛利額佔比可達40~45%。

此外廣達積極布局邊緣運算產品，與日本新興電信業者合作，因應未來5G應用場景需求，雖然目前已正式出貨，營收比重仍低，而整體網通產業對於此新型態商業模式仍在觀望其發展情形，若形成趨勢，將可望成為廣達未來5G時代在伺服器業務的潛在成長動能。

法人估2020廣達營收仍可維持上兆規模，毛利率4.7%，稅後淨利168億元，EPS 4.37元。

(時報資訊)