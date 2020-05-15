全國公務人員協會榮譽理事長李來希日前批評時代力量立委王婉諭「踩著女兒的頭顱往上竄」，引發公憤。國民黨火速先將李停權，等6月再行黨紀處分；但此舉引發外界質疑，藍營是要等罷韓結果才決定李來希的去留嗎？更有網友直言，國民黨處理前中評委陳宏昌、資深媒體人鄭佩芬和李正皓的黨紀案速度超快，怎麼李來希要等到6月！

政治時事評論員 李正皓。(圖/翻攝自 李正皓 臉書)

對於國民黨的決定，同黨台北市議員李明賢在政論節目直言，「為什麼要等到6月，要讓國民黨流血流到6月嗎」！希望國民黨趕緊做出處分。的確，相比之前國民黨「開鍘不手軟」速度，李來希的開鍘案，時間點很難不讓外界有所聯想。批踢踢網友更直言，「好笑的是，李正皓還有鄭佩芬說實話，馬上開除黨籍。kmt標準在哪啊」、「時間會證明來希不會被開除，國民黨還是需要軍公教的選票」。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

網友會有此聯想也不是沒有原因，因為在去年總統大選時，國民黨火速開鍘的前黨員鄭佩芬、李正皓和陳宏昌時間之快，令人印象深刻。接下來就回顧去年總統大選時，國民黨是多快速做出開鍘鄭佩芬、李正皓和陳宏昌的黨紀處分。

2019年10月19日國民黨中央考核紀律委員會通過開除李正皓和鄭佩芬的黨籍，理由是李正皓被指批評造謠韓國瑜、嚴重影響立委選情的「兩大罪狀」，鄭佩芬則是破壞吳敦義、韓國瑜、連戰及馬英九等人聲譽，嚴重影響團結。10月23日國民黨中常會無異議核備中央考紀會提報開除黨內李和鄭的黨籍案，這期間僅花5天時間。

而陳宏昌則是抨擊韓國瑜「整天打麻將、整天吃喝玩樂又抱女人的人當總統」，遭國民黨黨紀處份。2019年8月12日國民黨中央考紀會表示收到新北市黨部開除陳宏昌黨籍的決議；13日新北市黨部召開考紀委員會，5分鐘內無異議通過；為彰顯黨紀，國民黨中常會14日通過中評委陳宏昌黨紀案，直接開除陳的黨籍。期間不過3天。

蘆洲湧蓮寺主委陳宏昌。（圖／資料照片）

反觀李來希的黨紀處理進度，目前據考紀會主委葉慶元說，全案會照程序進行，將先由李來希所屬黨部調查，請當事人說明，再由地方黨部把結果送中央考紀會討論，預計6月中旬會開會，最重可開除黨籍。即使李來希聲明退黨或加入其他政黨，黨紀程序也會走完，並將李的情形一併納入討論。此言一出，也莫怪外界質疑國民黨是否會有要認真處理李來希黨籍案了。

(中時電子報)