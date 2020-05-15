民進黨北市黨部主委選舉喊卡，投入選戰的前北市議員王孝維15日接受《周玉蔻嗆新聞》專訪，面對42前年還是未成年犯下強盜罪遭曝光，懷疑是對手陣營透過關係知道這件事，他再度澄清當時僅是陪同學去討債，完全沒有做任何事就被以共犯判刑。

選舉開跑後，參選人前立委薛凌和王孝維互控賄選、黑道風波愈演愈烈，經黨主席卓榮泰協調未果，原訂24日的主委選舉即日起暫停舉行。

王孝維今在《周玉蔻嗆新聞》電台節目上指出，有強盜罪的前科，不僅老婆、小孩不知道，連過去曾跟著幫忙選舉的內政部長徐國勇也不知情，事情曝光後，讓他感到有些心酸，孩子驚訝怎麼騙媽媽，妻子的心情有點悶悶不樂，已向徐國勇道歉，經過這件事後，他也透過節目向聽眾呼籲，家人都是最愛，有任何事都要清清白白。

面對強盜罪前科，王孝維也再度說明，當年講義氣要幫同學舅舅討債，內情完全不清楚，只是站在門口等同學，就被認為是共犯，可能因為是動員戡亂時期，當時犯下強盜罪要判死刑，但最後只有入獄服刑2年3月。

王孝維強調，因為感覺當時情況沒有什麼，所以沒有對妻子、小孩坦白，走上政治路後，就變得有什麼，此外，王也質疑對手應該是透過關係知道他在未成年時的前科。

(中時 )