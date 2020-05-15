謝金燕今早曬出抄經、跪拜照片。（圖／翻攝自jeanniehsieh___bbb IG）

「秀場天王」豬哥亮3年前的今(5/15)日癌逝，享壽70歲，在豬哥亮生前其兒女謝順福、謝金燕、謝金晶等人曾一度鬧翻，最近謝順福和謝金晶接受專訪，透露3年來雖和謝金燕沒什麼聯繫，但只要知道對方過得好就足夠了，而謝金燕稍早在IG分享抄經、跪拜的照片，暗示在爸爸3周年忌日這天仍堅持用自己的方式懷念父親。

豬哥亮生前心心念念與謝金燕和解同台，直到人生最後時光才如願，而長女謝青燕、二女兒謝金燕在治喪期間幾乎神隱，在豬哥亮告別式前，謝青燕才打破沉默發千字信，以「我的爸爸『豬哥亮』被綁架了」為題，影射謝金晶只是要當「媒體前」的女兒，引發波瀾。

事情過去3年，據《自由時報》報導，謝順福最近和謝金晶受訪，談到謝青燕、謝金燕，謝順福坦言這幾年沒跟兩個妹妹聯絡，認為這就是人生，只要知道對方過得好就可以，他和謝金晶感情依舊，謝金晶也表示這幾年和謝順福「越來越熟」，兄妹倆相扶相持，家人情誼仍相當溫馨。

而信仰虔誠的謝金燕，3年前豬哥亮過世時，經紀人球球曾透露謝金燕用自己的方式悼念追思，包括爲父親拜懺、誦經、抄經等，今逢豬哥亮3周年忌日，謝金燕稍早在IG限時動態分享小沙彌五體投地跪拜圖片，並曬出抄經照片，流露出對豬哥亮不變的孝心。

(中時電子報)