千萬不要愛到卡慘「死」

韓劇《夫婦的世界》將迎來大結局，故事講述夫妻出軌情節，為增加戲劇性，裡頭有不少讓人害怕的「恐怖情人」情節，不論是出軌男主李泰伍用言語威脅，還是拳打腳踢女友的朴仁圭，這些又愛又恨的複雜心態，在現實社會中也有不少案例。

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友討論度最高的十個「恐怖情人特徵」，快跟著小編往下檢視，自己的伴侶有沒有這些特徵，若符合太多就要多加注意。

NO.10 生活圈狹隘只有愛情

愛情專一固然很好，但若你的另一半生活只有「愛你」這件事，那這就要小心了！缺少自己生活圈的情人，沒有跟人良好互動的經驗，你就是他的全部，只要你不在身邊，或是感覺你沒有照他的理想方式愛他，沒有自信心的恐怖情人就會大崩潰，沒有自己的生活的他，就會緊抓著你不放。

NO.9 喜愛貶低他人價值

透過貶低別人，抬升自己的價值，這類型的人內心比較自卑，為了能夠得到對方，透過辱罵你或貶低你的周遭事物，來把另一半塑造得一文不值，再把他已經畸形的愛，全部灌注在你身上，讓你覺得「有人願意愛我，我應該要知足了」，典型的先摧毀你再愛你，讓你的內心逐漸失去自信心，只能在恐怖情人的魔爪下繼續生存。

NO.8 菸酒、檳榔或藥物濫用

對藥物或是容易上癮的菸酒、檳榔過度依賴，這類情人欠缺自我管束能力，一但對藥物、酒精、毒品等過度成癮後的人，通常也會搭配情緒不穩定的狀態，或者神智不清的行為，也容易導致在感情爭執中失控，犯下不可挽回的後果，是危險情人的常見要素之一。

NO.7 自我中心 缺同理心

凡事都是以「自己」為出發點，這樣的恐怖情人，無法換位思考，幫別人設身處地著想，對自己以外的事情毫不關心，但說到你們之間的感情，他反而會很在意，若是遇到爭執，他則是永不認錯，常常會說「我都是為你好」來壓制對方，在這種恐怖情人的心中，往往沒有「你情」，只有「我願」而已。

NO.6 佔有慾強 控管伴侶

把你視為己物，而不是自由的個體，這類恐怖情人佔有慾極強，不允許另一半跟第三人接觸，只要有別人靠近，他就會醋勁大發，甚至你不在身邊，就開始懷疑你是不是跟別人亂搞，設下一堆禁令規矩，為的就是擁有你，但你這樣把你視為「物品」的心態，已經失去了基本的尊重。

NO.5 說謊成性 毫無悔意

恐怖情人的開端，常常是從欺騙開始，掩飾自己的缺點，吹噓膨脹不真實的條件，藉由不存在的事實，取得你的尊敬，吸引你的好感。

但到手後他們也不會有任何罪惡感，反而為了將情人留在身邊，不惜製造謠言或說謊，把你繼續圈在一個由他製造出來的妄想世界。

NO.4 吹毛求疵 都是你錯

世界上沒有完美的人，但他／她卻要你成為他心目中的「完美情人」，無法接受你的缺點或瑕疵，更不能接受你犯錯。

他們不但要求自己完美，對待另一半也是永無止盡的高標準，你不管怎麼做，最終結果都是「你不夠好」，把你訓練成她／他心中依百分的伴侶條件，任何事情都要在他的美好藍圖中。

NO.3 自傷威脅 情緒勒索

「如果你不怎樣我就死給你看！」，這種把自身害怕失去對方的情緒，透過威脅的方式，轉嫁到另一半身上，藉此讓對方順自己的意，讓人害怕的行為，使另一半想分手也不敢，這種「情感勒索」對方的情緒，有的人是嘴巴講，甚者會真的自殘，透過傷害自己的行為，把錯都怪在你身上，為的就是完全的霸佔你，如他的心意而已。

NO.2 緊迫盯人 掌握行蹤

總是要知道你的每一件大小事，去哪裡、做什麼、跟誰，想知道你每分每秒的蹤跡，讓你完全沒有自己的個人空間，控制你的生活，掌握你的行蹤，看你跟別人對話的訊息，或用手機定位追蹤你，在你不知情的狀況下，偷偷跟蹤你，這種愛你愛到你窒息的特質，也是不少網友討論的恐怖情人行為。

NO.1 肢體、言語暴力慣犯

相愛開始總是甜蜜，但隨著時間流逝，恐怖情人的特質顯露，若有不順心就對另一半暴力相向，不管是動粗，還是言語上的攻擊，只要她／他不開心，就會動手動腳，或者是揚言威脅，若不聽話就傷害你，輕則言語攻擊，重則傷害生命，利用對方害怕的心情，長期操控著伴侶，讓你不敢離開他，是恐怖情人最長被使用的特徵。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年05月15日至2018年05月13日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『恐怖情人特徵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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(中時電子報)