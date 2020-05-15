美股消息面：

1.國際能源署（IEA）表示，已開發國家正逐步解除封鎖措施，全球能源需求下滑的幅度可望略低於4月預測，油市供需失衡情況將有所改善，受此激勵，周四紐約6月期油大漲2.27美元或9%，收在每桶27.56美元，創下4月3日來新高。倫敦布蘭特7月期油收漲1.94美元或6.7%，報每桶31.13美元。

2.美國請領失業救濟金人數報告遜於市場預期，加深對經濟情勢的擔憂，在避險情緒帶動下，周四紐約6月期金收漲24.5美元或1.4%，為每盎斯1740.90美元，創下4月23日來最大單日漲幅。7月期銀收漲48.5美分或3.1%，為每盎斯16.156美元。

3.美國勞工部公布，上周（截至5月9日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少19.5萬人，為298.1萬人，仍超出市場預期的250萬人。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為361.65萬人，較前周減少56.4萬人。

截至5月2日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周增加45.6萬人，達到2283.3萬人。過去兩個月以來，累計請領人數突破3600萬人。

(時報資訊)