南韓政府14日晚間宣布，為因應新冠疫情帶來的經濟衝擊，政府將從公部門新創造156萬個工作，以對付快速增加的失業。

據Korea Times報導，南韓在4月經歷了20年來年減最大的失業率，其中受害者主要多為低收入和臨時工，他們皆無參加政府失業保險計畫。另外，一些被「臨時裁員」的人在政府統計上不被列為失業，該人數已經連續兩個月超過百萬人。

先前因新冠疫情而暫停的工作創造計畫，政府將重新恢復，將創造44.5萬個主要針對老年人和低收入的工作，這些工作主要在戶外，不需與人群互動。

除了恢復原有計畫外，政府將為年輕人提供至少55萬個工作機會，其中將為年輕求職者將在政府部門數位化工作提供10萬個職位，在私人公司則提供5萬個職位。

約5萬個職缺將提供希望參與有薪職涯的重建。30萬個工作將提供給低收入階層民眾。

5萬個工作機會將在中小企業創造，這些中小企業如果有新聘工人即可獲得國家補貼。

首爾大學一名教授指出，政府新措施是合理的，但須注意政策執行的效率和實際產出。

(時報資訊)