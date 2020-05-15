被罷凌埋心結壯男注射沙拉油豐胸打成D罩杯，彰基手術成功恢復型男。（彰化基督教醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣35歲小沈，國中被霸凌，埋下心結，沉溺以為身體若成女人就可以被保護的偏執想法中，2013年從網路找偏方，自行施打自行施打沙拉油豐胸，7年來共注射3000c.c.，把平坦胸部打成D罩杯，最近因乳房太大飽受困擾求醫，彰基施以「3D內視鏡乳房手術」成功變回型男

壯男小沈求醫，彰基內視鏡乳房中心主任賴鴻文醫師從超音波檢查顯示雙側乳房有許多像水泡的陰影，詢問有無接受過手術或自體脂肪植注射？小沈才說出了在家用針頭打了沙拉油進去雙側乳房，左右各打10次左右，每次約打入100CC左右。托出求學時期遭受霸凌的心靈傷痛。

賴鴻文手術將雙側過多的乳腺組織切除，過程發現雙側乳房因反覆注射沙拉油造成發炎及沾黏的情況，左側切下來的乳腺組織有680克、右邊約720克，雙側乳房相當於D－E罩杯的身材。與過去台灣婦女因乳癌接受乳房切除切下來的平均標本重約300多克相比，大了快一倍。

小沈術後恢復良好，僅在腋下留下不到4公分小傷口；術後1個月，小沈回門診很感激醫師，不用再擔心在意他人的目光；賴醫師看他穿著T恤回復到帥氣型男的外型，也為他開心。

回溯國中時期遭受霸凌，無抒發管道，轉向色情網站接觸特殊影片。到服兵役後，網路知識更加開放，以『最便宜的豐胸方式』，學習早期泰國人施打沙拉油豐胸。2012年開始以注射筒抽取沙拉油，注入胸部豐胸，7年來前後自行施打了3公升的沙拉油，並從25c.c注射筒升級使用到50c.c.，為了增加流速與施力點，更使用上有鋼針的注射筒架在矽利康槍上。

「習慣是個癮」小沈說，第一次施打，效果非常滿意，因沙拉油會被人體吸收，導致二邊大小輪流不平均，1個月後，第二次陸續加碼施打雙側，從少量的50c.c上下，到一邊各需注入120c.c.～150c.c.的量，更為了追求平均完美罩杯，每週不斷的補充施打供雙峰繼續長大。

小沈表示，施打前，一定淨身後再消毒，但外來異物還是有感染風險，身上起點紅斑、間歇帶點癢意，回想起，真不知哪來的勇氣！但胸部結蒂組織無法固定住軟質沙拉油，日久從滿意的D罩杯，變成胸部外廓的彌勒佛胸型，海陸帥氣身型瞬間變成彌勒佛大叔，不敢穿背心，不敢去游泳，常常被友人取笑，脾氣從溫和到大暴走。

彰基司法精神中心主治醫師張庭綱表示，霸凌是包括了持續性的對人施與言語、肢體侵犯，或者是關係排擠、性凌虐等等。常使孩子感受到不被看見、求助無門而習得無助，遭到家人或師長質疑與否定的二次傷害。這些壓力能夠去做適當的抒發、抒解的話，對於小沈的對社會適應性會有很大的幫助。

小沈說，為了解決困擾，曾求助中部某大醫院，但醫師建議應由內視鏡手術切除。於是在網路上搜得賴鴻文醫師過去所進行的乳房內視鏡手術，才打開心中多年來的懊悔與困擾。感謝第一次看診賴醫師說「若要進行手術，爾後就要戒除」，接受手術，住院治療2天，2019年10月28日順利出院；目前恢復壯碩身型，也有穩定的女性交往對象，感覺得到新生了。

(中時 )