洗版粉專打小英論文，網一看用詞笑：是老人啊！（圖／翻攝自林雨蒼臉書）

洗版粉專打小英論文，網一看用詞笑：是老人啊！（圖／翻攝自林雨蒼臉書）

臉書許多匿名粉專疑被人洗版，公民記者林雨蒼在臉書指出，文章內容皆是「高中生們不覺得蔡英文的論文怪怪的嗎」引發熱議，高中生不會這樣稱呼彼此，明顯是老人，且高中生沒寫過論文，卻能看懂也真厲害。

公民記者林雨蒼在臉書發文指出，5月10日晚間似乎有人系統性地投稿到各大高中匿名粉專，內容都是「高中生們不覺得蔡英文的論文怪怪的嗎，民進黨也沒給個交代，是不是怕說出真相民進黨粉粉們會崩潰啊。我是個XX學生，我覺得很奇怪，你們呢」。

搜尋後發現，不少「靠北」系列的學校匿名粉專都淪陷，引發網友熱議，「高中生彼此不會稱彼此為「高中生們」這種第三者的稱呼，明顯是年長的人」、「要打或討論真的是無所謂，只是每次都用這麼粗糙的方式馬上就被抓包。帶風向的能力到底有多爛阿」、「怎麼這招還玩不膩」。

更有網友犀利指出，「高中生關心政治不奇怪，奇怪的是沒有寫過論文卻有辦法看出論文奇怪，這肯定是千年一見的練武奇才啊」！

(中時電子報)