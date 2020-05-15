內閣改組，防疫無假期，內政部持續募集防疫物資，部長徐國勇號召民間共同攜防疫，本土生技股份有限公司今天捐贈能量飲料600箱共1萬4400瓶，為第一線防疫人員提振精神。

徐國勇表示，台灣能守住國門、在社區更動員上萬名的移民、民政、警政、消防人員投入，以最嚴謹的態度執行邊境管制、居家檢疫，才能成功防堵疫情，讓國內疫情趨緩，抗疫英雄功不可沒。

他指出，為了對抗疫情，許多民間團體及企業都在關鍵時刻挺身而出，共同為防疫貢獻心力，本土企業捐贈能量飲料，幫第一線人員緩解疲勞，貼心舉動讓他們相當暖心。

內政部表示，由於政府資源有限，為使第一線防疫人員有充足的物資，徐國勇不斷結合民間力量，尋求友人支持，陸續獲各界響應，不僅補足第一線防疫需用物資外，更有保健食品、營養補品、便當等，讓第一線人員能安心防堵疫情。

內政部指出，為避免宗教群聚感染，徐國勇在今年2月即與鎮瀾宮等各大宗教團體積極協調，促成大甲媽祖遶境等大型活動延期或取消。也促成鄭成功祭典及桃園新屋葉氏萬人祭祖等活動，改由少數族人代表祭祀，並引導民眾分流掃墓，成功守住宗教群聚感染防線。

內政部強調，無論是醫療人員、政府相關部門的同仁們，或是民間默默贊助的企業團體及許多配合防疫的民眾，都積極為防疫努力，每天每一個環節不間斷地轉動，串起台灣防疫的堅強陣線。

(中時 )