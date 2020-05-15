陳姓男子4年前趁一名患有思覺失調症女子在台大竹東分院住院期間，多次性侵該名女子，被害人委由母親提告求償，台灣高等法院判決，陳男須與台大醫院竹東分院連帶賠償被害人40萬元定讞。

被害人指控，事故發生時院方未提供良好的醫療照顧服務，使當時因思覺失調症發病住院、性自主判斷能力薄弱女子獲得妥適之照顧，其所屬醫護人員亦明知女子因精神疾病發作，竟疏於照護，致遭受性侵害，須連帶賠償。

(中時 )