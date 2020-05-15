思覺失調症女住院遭性侵 院方連帶賠40萬 09:552020/05/15 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳姓男子4年前趁一名患有思覺失調症女子在台大竹東分院住院期間，多次性侵該名女子，被害人委由母親提告求償，台灣高等法院判決，陳男須與台大醫院竹東分院連帶賠償被害人40萬元定讞。 被害人指控，事故發生時院方未提供良好的醫療照顧服務，使當時因思覺失調症發病住院、性自主判斷能力薄弱女子獲得妥適之照顧，其所屬醫護人員亦明知女子因精神疾病發作，竟疏於照護，致遭受性侵害，須連帶賠償。 (中時 ) #女子 #住院 #失調症 #被害人 #40萬 也許您會感興趣 推薦閱讀 立委警告 嚴刪藥費恐降低思覺失調症患者服藥意願 14:022020/05/11 生活 疫後復原期 專家呼籲盤點醫療人力物資 15:182020/05/11 生活 陳吉仲：明天40萬農民入帳1萬元 17:252020/05/11 生活 台中牙醫遭砍殺身亡 遺孀盼司法改革 18:132020/05/11 社會 疫情趨緩 南投縣10醫院放寬管制 04:102020/05/12 地方新聞 延長監護20年 遺孀籲司改貼近民意 04:102020/05/12 社會新聞 嚴核刪藥費 恐降低患者服藥意願 04:102020/05/12 生活新聞 台中牙醫遭砍喪命…遺孀陳情 蔡英文親筆回信！ 09:372020/05/13 政治 欲振乏力 Sony Q1手機銷量創歷史新低僅40萬台 12:012020/05/14 科技 前立委蔡豪帶女員工摩鐵猥褻 遭判刑4年10月 16:302020/05/14 社會 社會熱門新聞 網路男蟲約炮竹科女 洗劫財物還偷拍性愛片勒索 - 社會 顏清標次子捐肝救父 美女老婆又被想起 - 社會 金正恩留學瑞士愛看性虐A書被師逮 老爸氣揪回北韓 - 社會 基隆河6號水門又現浮屍 本周第5具民眾毛骨悚然 - 社會 新北汐止男子陳屍水塔 住戶飲用11天屍水 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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