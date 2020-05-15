張柏芝2018生下第3胎「小王子」，不過生父的身分始終是個謎，一度有人傳出男方是張柏芝多年英國密友，不過始終未獲得她正面回應，如今網路卻瘋傳張柏芝小兒子的爸爸真實身份是周星馳，更爆料兩人正在準備婚禮，立刻引發討論。

周星馳驚爆與張柏芝正在籌備婚禮。（圖／微博）

香港某論壇近日瘋傳「張柏芝、周星馳宣布大婚」為標題的報導，更直指張柏芝的小兒子的生父就是周星馳，兩人不僅忙於準備婚禮，周星馳甚至要將遺產全數留給張柏芝和「小王子」，至於會爆出此傳聞，主要是張柏芝曾參加周星馳電影《新喜劇之王》的宣傳及配音，被認為是兩人擦出愛火的關鍵，不過近日張柏芝幫二兒子Quintus過生日時，帶著三個兒子同框合照，其中小兒子Marcus的頭髮則是棕髮，因此被認為是混血寶寶，等同打臉此傳聞。

對於驚傳與張柏芝秘婚，周星馳助理則駁斥：「這是一種病態」，而當年兩人爆出緋聞時，張柏芝工作室也於第一時間否認傳言。

(中時電子報)