擴大紓困方案造成全台區公所人員叫苦連天，新北市府匯集各區問題、困難，整理出一本標準審核發放手冊，預計明日發放全市區公所，讓第一線人員不再無所適從。新北市長侯友宜15日在防疫會議中指出，紓困受理手續繁雜，每次看每次搖頭， 既然手冊中央沒有做，新北自己扛起責任「阮家己來（台語：自己來）」，未來一天審核2000件沒有問題，手冊也願開放給其他縣市參考。

侯友宜說，感謝這段時間區公所在這次紓困扛起重責大任，沒有抱怨、沒有推卸，第一線夥伴不分日夜、假日，全力以赴做得很好。

侯友宜說，在區公所與社會局蒐集所有困難與意見後製作出來的受理審核發放手冊，從表格怎麼填、發放標準怎麼做，還有檢核、審核表等，甚至還有電腦操作畫面，非常細膩到位。

侯友宜說，這本手冊今天就會印好，明日送到各區公所，也因為各區公所提供有用的意見，這兩天發放快很多，光是昨日就發了1100多件，他也刻了市長的紓困專用章送到各區公所授權區長代市長決行，未來一天審核2000件沒有問題。

社會局長張錦麗說，新北市受理擴大紓困方案，已累計2519件、4226萬5000元。

(中時 )