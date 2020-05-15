台新投顧總經理李鎮宇指出，以台積電（2330）2020年預計資本支出150～160億美元的產能規模而言，美國廠的產能規模並不大，但可突顯台積電的策略高度，有助國際投資人認同台灣科技業價值，維持台積電買進評等，目標價335元（以2020年 EPS約19.4倍本益比計算）。

台新投顧表示，台積電今（15）日宣布有意在美國設立先進晶圓廠，主要與美國聯邦政府及亞利桑那州政府共同合作；該廠將採用5奈米技術，規劃月產能2萬片，將於2021年動工，2024年量產，總資本支出約120億美元（2021～2029年合計）。

另外，紐約時報報導，這個投資案可能會與放寬「使用美國科技在海外生產」的限制綁在一起，對華為有利。

由於亞利桑那州為英特爾（Intel）的先進製程生產重鎮，台新投認為，台積電美國廠在該地設廠，應可得到較佳的半導體供應鏈支持。

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