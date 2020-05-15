因華生技(4172)N11005(口服胰島素)動物試驗已達標，預計將在第2季底收取第一筆里程碑150萬美元，後續將由宜昌東陽光藥業的大股東-南北兄弟藥業投資該藥品未來開發，另可依藥品開發進度收取共計美金1050萬的里程碑金，藥品上市後可依銷售權利金分潤。

因華生技在今年1月與中國大陸新時代簽訂的3項顯影劑授權合約，已收到簽約金人民幣2百萬，並已收到對方約130萬美元左右的顯影劑訂單。普癌汰出貨量因取得新適應症，出貨量成長20%，另高血壓用藥C08001亦依新藥投入試驗進度認列收入，法人樂觀預期，因華生技今年全年度營收可望翻倍成長。

因華透過自行開發之平台技術開發的N11005，除應用於多項動物包含小鼠、大狗、及猴子等試驗，均呈現血糖值在服用因華之N11005後，半小時即可達到明顯降低效果，且該品項在2018年授權予宜昌東陽光後，原由東陽光委由全球最大的研究機構之一-科文斯(Covance)執行動物試驗，試驗結果顯示，除降低血糖外，無明顯嚴重的不可接受的毒理副作用，此重覆毒理試驗完成，為該品項規劃未來在遞交人體臨床試驗審查(IND)申請的主要動物安全性試驗之一。

因華本次將原於2018年授權與宜昌東陽光藥業的N11005(口服胰島素)，再授權予宜昌東陽光藥業之大股東-南北兄弟藥業，由南北兄弟藥業投資該品項未來開發，因華協助合適的第三方進行未來口服胰島素之中國大陸臨床試驗開發，N11005預計規劃於中國大陸進行人體臨床試驗。南北兄弟為藥業專業投資公司，投資多家國內外藥業公司，其持有東陽光33%股份市值達約HK$30億左右。

(時報資訊)