《商情》空頭回補 激勵周四紐約期金升至3周高點 10:002020/05/15 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空頭回補，激勵周四紐約期金升至3周高點；因美中貿易緊張局勢再度升溫，令市場政治不確定性升高，進一步提振黃金避險需求增加，吸引投資人空頭回補，激勵期金漲逾1.4%，並升至3周高點；此外，白銀大漲逾3%，為表現最佳之貴重金屬。 終場6月黃金漲24.5美元，報每盎司1740.9美元，7月白銀漲0.49美元，報每盎司16.16美元，7月白金漲5.2美元，報每盎司775美元，6月鈀金漲7.5美元，報每盎司1798.2美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #空頭 #回補 #激勵 #期金 也許您會感興趣 推薦閱讀 興櫃續爆量 防疫股強強滾 04:102020/05/11 證券．權證 《商情》賣壓湧現 打壓上周五紐約期金走軟 10:002020/05/11 財經 《商情》需求增加 激勵上周五紐約期棉漲1.6％ 10:002020/05/11 財經 《商情》美元走強 打壓周一紐約期金下跌 09:432020/05/12 財經 《商情》買盤進場 激勵周一LME期鉛漲逾1.6％ 09:432020/05/12 財經 《商情》空頭回補 激勵周一紐約期棉續漲 10:002020/05/12 財經 《商情》美元走軟 周二紐約期金走強 10:002020/05/13 財經 股匯都漲 新台幣力守29.9元 17:442020/05/13 財經 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 23:562020/05/13 財經 《商情》買盤進場 周三紐約期金續漲 10:002020/05/14 財經 財經熱門新聞 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 即時 張忠謀1句神預言 料中台積電亂世命運… - 財經 重磅！台積電宣布：赴美設5奈米廠 2021年動工 - 財經 - 工商 庫克揮大刀 老謝：台灣百億神秘富豪慘了 - 即時 台積電赴美贏過鴻海！美媒驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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