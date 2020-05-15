空頭回補，激勵周四紐約期金升至3周高點；因美中貿易緊張局勢再度升溫，令市場政治不確定性升高，進一步提振黃金避險需求增加，吸引投資人空頭回補，激勵期金漲逾1.4%，並升至3周高點；此外，白銀大漲逾3%，為表現最佳之貴重金屬。

終場6月黃金漲24.5美元，報每盎司1740.9美元，7月白銀漲0.49美元，報每盎司16.16美元，7月白金漲5.2美元，報每盎司775美元，6月鈀金漲7.5美元，報每盎司1798.2美元。(商品行情網)

(時報資訊)