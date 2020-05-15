墨西哥央行決策理事會周四一致通過降息兩碼的決議，並暗示可能進一步調降利率，同時警告第二季新冠狀病毒大流行的衝擊將更加劇烈。

墨西哥央行周四宣布將基準利率調降50基點，至5.50%，創下2016年12月以來新低。該央行在政策聲明中表示，新冠狀病毒大流行的影響程度與持續時間尚不得而知，但預期第二季受到的衝擊將更大，將導致就業銳減。

此前官方機構墨西哥社會保障研究所（IMSS）出具報告指出，受新冠肺炎帶來的公衛危機影響，墨西哥4月失去逾55萬個正職工作。市場預期這個拉美第二大經濟體今年經濟恐將萎縮高達10%。

墨西哥的新冠肺炎疫情持續升高，根據該國衛生部周四公布的數據，墨西哥新增2,409起新冠病毒感染病例，創下自疫情爆發以來的最大單日增幅，死亡病例增加257人。目前該國累計確診病例達到42,595人，累計4,477人因此死亡。

(時報資訊)