《港股》恆指開盤小幅揚升 生物股體育用品股漲 10:002020/05/15 時報資訊 編譯張朝欽、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周四美股上下波動，川普針對中國的言論拖累初盤下跌，收盤則走高，道瓊結束連三日跌的趨勢，恆指開盤即小幅上揚。 周五香港恆生指數初盤漲62點或+0.26%，為23891.7點。國企股漲18.28點或+0.2%，為9706.84點。 生物股和體育用品股皆出現上漲趨勢，復旦張江漲5.21%。 昨日暴跌的中國飛鶴，今日初盤反彈2.8%。 沛嘉醫療今日在港交所新上市，股價勁揚74%，報26.8港元。建業新生活今日首上市，高升23%，報8.42港元。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國經濟重啟 台股早盤突破「萬一」關卡 09:272020/05/11 財經 《港股》恆指開盤上漲0.99％ 影視娛樂股走高 09:432020/05/11 財經 台股站上1萬1千點 顧立雄說有3大原因 10:042020/05/11 財經 《台北股市》外資今轉買超 長線關鍵時刻6、9月 16:312020/05/11 財經 《港股》恆指周一收盤漲1.53％ 騰訊市值突破4兆港元 17:052020/05/11 財經 《港股》恆指開盤漲1.53％ 蘋概股小跌 10:002020/05/12 財經 《港股》美股大跌＋美中緊張升高 恆指開低0.55％ 10:342020/05/13 財經 《港股》恆指周三小跌0.27％ 消費股逆勢大漲 17:052020/05/13 財經 《港股》恆指開盤走低 騰訊市值超越阿里 10:002020/05/14 財經 《港股》恆指一路低走 收盤下挫1.45％ 16:482020/05/14 財經 財經熱門新聞 庫克揮大刀 老謝：台灣百億神秘富豪慘了 - 財經 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 財經 台積電赴美贏過鴻海！美媒驚爆內幕 - 財經 張忠謀1句神預言 料中台積電亂世命運… - 財經 台積電別被騙！赴美設廠…驚爆3大致命傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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