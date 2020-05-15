周四美股上下波動，川普針對中國的言論拖累初盤下跌，收盤則走高，道瓊結束連三日跌的趨勢，恆指開盤即小幅上揚。

周五香港恆生指數初盤漲62點或+0.26%，為23891.7點。國企股漲18.28點或+0.2%，為9706.84點。

生物股和體育用品股皆出現上漲趨勢，復旦張江漲5.21%。

昨日暴跌的中國飛鶴，今日初盤反彈2.8%。

沛嘉醫療今日在港交所新上市，股價勁揚74%，報26.8港元。建業新生活今日首上市，高升23%，報8.42港元。

(時報資訊)