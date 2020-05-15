陸委會副主委邱垂正14日以英文的「COVID-19」，稱呼新型冠狀病毒所引發的肺炎，並表示政府未來將致力於維護兩岸和平現狀。一再呼籲蔡英文總統別用「武漢肺炎」，卻被1450出征、被批舔共的國民黨革實院長羅智強，除肯定陸委會的作法，這解讀此為蔡總統和衛福部長陳時中轉彎的序曲，並點名館長陳之漢「你說呢？」

羅智強今早在臉書發文說，他呼籲蔡總統別用「武漢肺炎」，卻被出征、被批舔共；然後，許信良呼籲別用武漢肺炎、洪奇昌呼籲別用武漢肺炎、柯文哲呼籲別用武漢肺炎、黃偉哲呼籲別用武漢肺炎；現在陸委會也宣布要維護兩岸和平，不用武漢肺炎，用covid-19，這也是蔡英文和陳時中轉彎的序曲。

羅智強說，理念的勝利，從來屬於無畏無懼、堅持到底的人，而時間終將站在道理的這一邊，謝謝大家無畏1450張狂的洗板，陪他一起堅強的守著這一份道理。館長你說呢？

(中時 )