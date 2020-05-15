觸控面板廠洋華（3622）去年每股盈餘0.88元，公司今年將提高股息發放率，以盈餘分配現金股利0.4元，另以資本公積發放現金0.4元，合計將配發0.8元現金股利。洋華早盤在平盤附近震盪，均價約18.4元。

洋華去年本業虧損縮小到6500萬元，再加上股息1.02億元、租金收入5100萬元等業外收入挹注，稅前淨利約1.38億元，年減3.5％，稅後淨利1.36億元、年增10.57％，每股盈餘約0.88元。

(工商 )