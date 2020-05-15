洋華擬配發0.8元股息 10:092020/05/15 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 觸控面板廠洋華（3622）去年每股盈餘0.88元，公司今年將提高股息發放率，以盈餘分配現金股利0.4元，另以資本公積發放現金0.4元，合計將配發0.8元現金股利。洋華早盤在平盤附近震盪，均價約18.4元。 洋華去年本業虧損縮小到6500萬元，再加上股息1.02億元、租金收入5100萬元等業外收入挹注，稅前淨利約1.38億元，年減3.5％，稅後淨利1.36億元、年增10.57％，每股盈餘約0.88元。 (工商 ) #洋華 #擬配發 #元股息 #觸控面板 #每股盈餘 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-電機》崇友首季每股盈餘1.12元 08:182020/05/11 財經 達方首季每股盈餘0.36元 10:512020/05/11 財經 《業績-其他》益張Q1獲利年增55％ 每股盈餘0.95元 17:392020/05/11 財經 《業績-光電》華宏首季獲利年增3.6倍 每股盈餘0.35元 17:392020/05/11 財經 中華電信4月營收157.2億元 每股盈餘0.36元 18:032020/05/11 財經 遠傳4月營收61.41億元 每股盈餘0.22元 18:092020/05/11 財經 富邦金4月單月獲利、累計獲利、每股盈餘 均穩居金控第一名 20:522020/05/11 財經 華宏 首季每股盈餘0.35元 04:102020/05/12 證券．權證 復盛第一季每股盈餘3.28元 與去年同期相當 17:242020/05/12 財經 提子公司清算費用 大田Q1每股盈餘只賺0.42元 17:252020/05/12 財經 財經熱門新聞 庫克揮大刀 老謝：台灣百億神秘富豪慘了 - 財經 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 財經 台積電赴美贏過鴻海！美媒驚爆內幕 - 財經 張忠謀1句神預言 料中台積電亂世命運… - 財經 台積電別被騙！赴美設廠…驚爆3大致命傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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