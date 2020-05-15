新冠肺炎疫情趨緩，新北市公有場館開放程度也陸續放寬，新北市長侯友宜15日防疫會議表示，除了校園、親子館仍禁止開放外，18日起室外場館開放但上限500人，另外室內場館開放，但上限100人，室外活動除生病者，全程可保持社交距離的戶外活動， 可以不用戴口罩。

侯友宜說，磐石艦群聚事件，明天就是要度過28天觀察期，除了國內32天沒有本土案例，新北市也25天完全沒有確診病例，社區感染疑慮風險相對降低。

侯友宜說，新北在兩周前分兩階段四梯次開放，第一階段民眾配合良好，第二階段將從18日開始實施。

侯友宜說，第二階段除了校園仍不開放外，室外場館開放但人數限制500人以下， 且不共餐、不共食、不歡唱， 室內、室外都要保持社交距離。

侯友宜說，室內仍要戴口罩，但戶外活動如果有生病還是要戴口罩，但戶外若能保持社交距離，可以不用戴口罩。但教室戴口罩原則沒有改變，校園更沒有開放。

(中時 )