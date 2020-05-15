時代力量立委王婉諭支持罷韓，遭全國公務人員協會榮譽理事長李來希批評「踩著自己女兒的頭顱往上竄」，冷血發言引發各界批評，也讓高雄市長韓國瑜不能認同。但是，韓粉社團今卻瘋傳一封給王婉諭的信，信中內容表達這群韓粉想給王婉諭的話語。

網友留言。（摘自韓國瑜市長後援會粉專臉書）

以下是韓粉社團瘋傳的一封信，全文如下所示：

給小燈泡媽的一封信：

王女士：

不是靠悲劇，您認為自己有什麼本事當上不分區立委？您過去有什麼豐功偉業？還是有什麼過人之處？不就是因爲「小燈泡媽」這個頭銜嗎？在小燈泡悲劇發生之前，除了您的親朋好友之外，全台灣有幾個人認識「王婉諭」？

您孩子發生的悲劇，舉國同悲，您以受害者家屬的身分出來從政，並不是一件可恥的事，相反地，大家對您寄與厚望，我們以為「歷經悲痛的人更知道如何幫助這個社會、更懂得彰顯正義的價值」！

所以，不用虛偽地強調自己「不是因為悲劇當上立委」！事實上，很多人把政黨票給了時代力量，就是衝著「小燈泡媽」在時代力量的不分區名單上！不是因為「王婉諭」，就是因為「小燈泡媽」！為什麼？因為大家都把小燈泡當成自己的孩子，大家心疼、不捨這麼可愛的孩子慘遭毒手，大家希望成全她的媽媽為全天下失去孩子的父母撫平傷痛！大家期待小燈泡媽站上立法院，

為更多的孩子建構社會安全網！

您會當上立委，百分之一百就是因為小燈泡，您懂嗎？

您的孩子是天使，她的犧牲，將點亮所有孩子安全回家的路！而這個任務，就是要由您進入立法院來完成！您的競選外套上除了有政黨名稱之外，還刻意繡上斗大的「小燈泡媽媽」這五個字，

不就是在提醒自己：您進入立法院的初衷是為了讓小燈泡的死不會是白白犧牲嗎？

您說自己不是靠悲劇當上立委，這句話錯了！事實是：您就是因為悲劇才當上立委！而您應該說：我因為悲劇當上立委，但是我的立委生涯的終極目標就是「不再讓小燈泡的悲劇發生在任何一個人身上」！

秉持這樣的信念，您所有的心念、所有的意志、所有的能力，都應該完全跳脫出政治惡鬥，完全擺脫和惡質政治的掛鉤，全心全力為「終結小燈泡悲劇」而努力！這才是偉大的小燈泡媽媽該做的事！

韓國瑜該不該被罷免，到底關「小燈泡媽媽」什麼事？他殺了小孩嗎？他縱容了殺人兇手嗎？

他兒童福利做得不好嗎？退一萬步來說，您不是高雄人，也沒有罷免的投票權，高調鼓吹大家罷免韓國瑜是「小燈泡媽」該做的事嗎？

如果您不是頂著「小燈泡媽」的頭銜，您要發表什麼罷韓不罷韓的高見，沒人會注意，也沒人會在意，因為「王婉諭」這個人說的話，跟網路上任何一個張三李四說話的份量一樣，但是，您現在是以「小燈泡媽」的身分發言，罷免韓國瑜到底關「小燈泡媽」什麼事？

您控訴李來希消費了小燈泡，請問您自己沒有消費小燈泡嗎？希望大家不要扯到小燈泡，那就請善盡您身為「小燈泡媽」這個神聖的頭銜！莫忘大家當初投政黨票給時力的真正原因，不是投給「王婉諭」這個人，而是投給「小燈泡媽」！

不管是白冰冰，還是李承翰員警的父母，還有您——小燈泡媽，都是天底下所有父母心中的痛！

其他失去孩子的父母，沒有人像您一樣有機會站上全國最高的立法機構，他們沒有國家授予的權力來改變所有司法上的不公，他們沒有能力建構一個更安全的社會，讓每個孩子平安地回到父母的懷抱！而從今年1/11開始，老百姓給了小燈泡媽這個機會，您不僅肩負替小燈泡申冤的責任，

也擔負著全天下的父母賦予您的期待！

期許您不要作賤自己這高貴而神聖的使命，不要把「小燈泡媽」這個稱呼做low 了，不要介入政黨的惡鬥，不要成為政爭的打手，不要和政客同流合污，更重要的：不要忘記「小燈泡媽媽」這五個字的神聖使命！

不要侮辱您的孩子，不要讓您的孩子蒙羞，不要步上洪酬庸的後塵，不要迷失在權力和名位的虛幻追逐，不要忘記您進立法院的初衷！

小燈泡是所有人心中的小天使，沒有人可以侮辱她，除了「小燈泡媽」自己！您的所做所為如果是為了小燈泡，請謹言慎行、為所當為！

如您希望李來希先生向小燈泡致歉，我百分之一百同意，畢竟李先生的「頭顱說」確實對小燈泡不敬，但是，您是否考慮向韓市長致歉呢？人必自辱而後人辱之，不是這樣嗎？

(中時電子報)