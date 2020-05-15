投信法人本周明顯加碼主機板相關個股，技嘉(2376)、微星(2377)和華擎(3515)為投信加碼最多的個股。Intel及AMD近期均有新產品發布，可望帶動板卡業者銷售業績，市場定調Q2板卡淡季不淡。

以華擎而言，4月營收13.32億元，月增及年增雙成長，分別為17%及47%；而累計前4月營收49.2億元，年增達32%。

英特爾本周13日舉辦「第10代Intel Core桌上型電腦處理器」線上記者會，正式在台推出地表最快電競處理器─第10代Intel Core桌上型電腦處理器。發表會邀請六家合作夥伴：宏碁(2353)(ACER)、華擎(3515)(ASRock)、華碩(2357)(ASUS)、技嘉(2376) (GIGABYTE)、聯想(Lenovo)與微星(2377)(MSI)，透過高階主管說明與各家最新桌上型電腦處理器產品展示，為PC市場注入嶄新動能！今天的線上記者會也是英特爾總部境外規模最大的第10代Intel Core桌上型電腦處理器發表活動。

AMD也沒閒著，在昨天14日發表AMD Radeon Pro VII工作站繪圖卡，為廣播與工程界專業人士提供卓越的繪圖與運算效能，以及眾多創新功能。新款繪圖卡設計旨在執行當前要求最嚴苛的廣播與媒體專案、複雜的電腦輔助工程（CAE）模擬、以及高效能運算（HPC）程式開發，協助使用者在搭載AMD核心的超級電腦上開拓科學新發現。

全新工作站繪圖卡，協助後製團隊與廣播業者不論在廣播室、製作公司或媒體伺服器等工作環境，都能對8K解析度的內容進行視覺化、檢視以及互動操作。此外，新款繪圖卡讓工程師與資料科學家能處理更大型且更複雜的模型與資料集，同時縮短執行工程模擬與科學運算工作負載的時間。

(時報資訊)