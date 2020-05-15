1.永豐餘(1907)：首季EPS 0.38元，較上季的0.27元、去年同期的0.07元皆成長，早盤股價一度彈上13.2元，漲幅逾3.5%。
2.台積電(2330)：宣布赴美建5奈米廠，2024年量產，今早股價彈升至298.5元，收復季線。
3.海光(2038)：首季EPS 0.12元，較上季及去年同期皆轉虧為盈，今早噴量漲逾4%。
4.中華(2204)：首季EPS 1.12元，較上季-2.71元轉虧為盈，較去年同期0.56元倍增，今早噴量衝上漲停。
5.東森(2614)：首季EPS 0.10元，較上季0.66元大減、較去年同期近持平，今早股價大舉回調逾8%。
6.祥碩(5269)：首季獲利創新高，下半年出貨旺，外資連6日買超，早盤續漲逾5.5%，再度站上千金。
7.凱崴(5498)：Q1獲利創101年來同期新高，今年獲利拚倍增、再創逾12年新高，股價強漲近5%。
8.海韻電(6203)：Q1獲利年增68.83%，ESP為1.42元，晨盤跳空漲停價，再衝波段新高價。
9.聯陽(3014)：財報犀利，外資連日加大買超力道，早盤上漲逾7%，飆上波段新高價。
10.樺晟(3202)：NB需求熱，後市可期，不畏外資連日賣超，股價再度點火上攻逾4%。
11.中天(4128)：接獲利奧製藥支付簽約金，今年獲利吃大補丸，連拉3根漲停慶賀，登今年高峰。
12.泰博(4736)：檢測商機發酵，晨盤衝高6%，續闖天價284元。
13.天鉞電(5251)：今祭庫藏股，區間價9~16元，股價直攻漲停，飛越半年線。
14.合一(4743)：收國際大藥廠新藥授權簽約金1448萬美元，股價連拉3根漲停，衝上天價95.8元。
15.聚和(6509)：Q1每股盈餘0.46元，晨盤火速攻頂，站上2個月高峰。
16.大學光(3218)：Q1每股賺1.17元，全年獲利戰新高，晨盤放量強彈5%，衝上118.5元天價。
17.錸德(2349)：減資題材助威連拉5根漲停，帶動中環(2323)今同步攻頂。
18.公準(3178)：Q1 EPS0.68元，優於去年同期；切入航太商機，樂看Q2，早盤放量漲逾7%。
19.昇陽(3266)：外資昨擴大買超5478張，激勵早盤亮燈漲停。
20.技嘉(2376)：Q1獲利翻倍，三大法人連5日買超，早盤一度漲逾5%，登近1年新高。
21.訊連(5203)：遠距需求仍在，Q2樂觀，早盤漲近5%，10日線失而復得。
22.富邦金(2881)：北富銀收益突出，早盤小漲。
(時報資訊)
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