川普：現在不想和習會談 正檢視美股中概股 10:212020/05/15 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普於美東時間14日表示，在新冠肺炎疫情中對中國「非常失望」，考慮切斷與中國的所有關係。儘管中國未能兌現購買更多美國產品的約定，但華府不會與中國重談首階段貿易協議，現在也不想和習近平會談，可能很難與中國建立夥伴關係。 美國總統川普在接受福斯財經新聞（Fox Business）採訪時表示，正檢視在美國上市的中國企業的帳目是否符合美國會計準則。川普又指，採取強硬態度可能讓這些中國企業轉至倫敦或香港掛牌。 此前，川普提及可能迫使中國企業除牌或禁止退休基金投資中企。 (工商 ) #川普 #中國 #中國企業 #檢視 #美國總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 短評／川普瘋 押川普更瘋 04:102020/05/11 時論廣場 歐巴馬批疫情絕對災難 川普反擊：你H1N1更糟 21:522020/05/11 兩岸 離川普愈近 離世界愈遠 04:102020/05/12 時論廣場 戳痛處？女記者問關鍵問題 川普大爆走：去問陸！ 11:112020/05/12 國際 川普飆罵2女記者失控 共謀對付他 17:042020/05/12 國際 病毒步步逼近也不怕？川普死不戴口罩原因曝光了 07:002020/05/13 國際 川普飆罵華裔女記者 引爆種族主義激辯 21:452020/05/13 兩岸 死都不戴！紐時分析川普：認定戴口罩是魯蛇 07:002020/05/15 國際 兩岸都押寶川普 04:102020/05/15 時論廣場 不惜斷關係！川普：對付北京有很多選項 07:372020/05/15 國際 財經熱門新聞 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 即時 張忠謀1句神預言 料中台積電亂世命運… - 財經 重磅！台積電宣布：赴美設5奈米廠 2021年動工 - 財經 - 工商 庫克揮大刀 老謝：台灣百億神秘富豪慘了 - 即時 台積電赴美贏過鴻海！美媒驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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