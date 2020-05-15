美國總統川普於美東時間14日表示，在新冠肺炎疫情中對中國「非常失望」，考慮切斷與中國的所有關係。儘管中國未能兌現購買更多美國產品的約定，但華府不會與中國重談首階段貿易協議，現在也不想和習近平會談，可能很難與中國建立夥伴關係。

美國總統川普在接受福斯財經新聞（Fox Business）採訪時表示，正檢視在美國上市的中國企業的帳目是否符合美國會計準則。川普又指，採取強硬態度可能讓這些中國企業轉至倫敦或香港掛牌。

此前，川普提及可能迫使中國企業除牌或禁止退休基金投資中企。

(工商 )