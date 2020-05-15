震旦集團旗下通業技研深耕3D領域近30年，於今年5月正式引進Stratasys解剖學專用的「J750 DAP」3D列印機銷售，搶攻醫療3D列印市場，並推出代客列印服務，為顧客列印逼真的醫療3D模型，協助醫學院或外科醫生培訓教學使用。

「Stratasys」美國3D列印龍頭是大家熟識的3D列印領導品牌，旗下設備包含數十種，適合應用汽車、消費性（電子）產品、航太、鞋業以及教育研究等，當然最大的賣點也包含醫療產業及牙科應用，原因在於使用PolyJet以單層0.014mm著名，加上軟硬材料複合打造50萬種色彩，2019年底再度推出J750 DAP解剖學專用3D列印機，以超寫實解剖模擬和生物力學逼真度，再次於醫療3D列印領域獨領風騷。

3D列印發展近30年，從技術發展到技術應用，對Stratasys而言，如何保持自身的技術和解決方案的領先優勢，將成為製造業的下個起飛關鍵。通業技研於2020年3月完成J750 DAP系統的運作及測試，5月起正式對外銷售，並推出代客列印服務，為醫療產業帶來更精準與多元的醫療3D列印服務。

今年春節所爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19）牽動著所有人的神經，台灣也正努力控制著疫情，而各界醫學專家更是全力以赴展開病毒研究和疫苗研製工作。

Stratasys以大陸首例肺炎感染者確診5天時的肺部CT資料進行3D重建，利用最新的J750 DAP 3D列印機和Polyjet 3D列印材料靈活調整蕭氏硬度、透明度及色彩，製作出逼真的COVID-19肺部感染模型。在模型中可見新型冠狀病毒的毛玻璃狀影像特徵清晰呈現，有助於醫學專家更直觀地進行病例實體分析。

除此之外，因應美國疫情嚴峻且防疫面罩缺乏，Stratasys以自家3D列印技術協助設計醫療面罩、面罩調節器及採檢棒等醫療設備，也開放相關設計文件，呼籲美國當地3D列印商店，加入協助生產抗疫器材元件的行列。

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