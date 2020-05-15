隨著「飛人」喬丹紀錄片「最後一舞」即將邁入完結集數，越來越多的當年秘辛也被曝光，美國資深體育記者拉沙德15日爆出1992年巴塞隆納奧運美國夢幻一隊獨家內幕，就是喬丹曾在閒聊時狂嗆魔術強生，「我下季見你們1次，就打爆你們1次！」

拉沙德回憶當時夢幻一隊成員待在巴塞隆納飯店房間內閒聊，當時話題圍繞在誰的球隊最強，「大鳥」伯德一開始就讓巴克利、尤恩兩名從沒拿過總冠軍的傳奇球星閉嘴，畢竟當時伯德已拿3冠，魔術強生拿過5冠，喬丹也連拿兩年總冠軍。

只是聊著聊著，話題變成誰才是最強球員，喬丹與魔術強生也吵了起來，畢竟喬丹才在1991年總冠軍賽領軍公牛擊退魔術強生帶隊的湖人，喬丹此時嗆聲，「假如你們不服氣，下季我碰上你們，我都會打爆你們，我警告你們最好別再說話。」

喬丹這番話一出口，全場頓時陷入沉默，過了一段時間，伯德才回頭跟魔術強生說：「屬於你和我的年代已經過去了，如今是屬於麥可喬丹的年代，我們兩個都要往後站了。」事實上，隨後1992-93年球季，喬丹也領軍公牛完成首次3連霸，證明他說到做到。

(中時 )