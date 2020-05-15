一名女子小芬（化名）罹患思覺失調症，在台大醫院竹東分院治療時，被檢查出聽幻覺與情色妄想明顯，會有「一直想做愛」幻想，結果在病房內廁所，與一名陳姓病友發生3次性行為，陳男以為是天上掉下來的禮物，卻被小芳的母親一狀告上法院，最後陳男與台大醫院都被高等法院判決連帶賠償40萬元。

小芳與陳男在醫院廁所發生3次性行為，不止陳男吃上官司，連台大醫院也有事。小芳的母親認為，醫護人員明知女兒精神疾病發作，欠缺與他人發生性行為的判斷能力，卻疏於照顧，讓女兒遭陳男性侵害，因此一併與陳男請求民事賠償損失40萬元。

但院方喊冤辯稱，發現小芳與男性病友不適當互動時，醫護人員即提醒應維持適當之身體距離，小芳也說會配合院內規定，此外，當小芳與陳姓病友有肢體接觸時，醫護人員有將她隔離與四肢約束，已盡防範監督與照護義務。

不過法院審理後認為，院方發現小芳與陳男互動、親密肢體接觸行為時，除了口頭提醒保持互動距離，並將小芳送進保護室隔離及四肢約束2小時護理處置之外，並未告知陳男不可以進入小芳的病房或對陳男做出約束處置，導致陳男在病房廁所對小芳性侵3次，顯見醫護人員雖有提供醫療照顧，卻惟未盡保護、照顧小芳身體、健康及貞操權附隨義務，因此台大醫院竹東分院應負債務不履行之損害賠償責任，與陳男應賠償40萬元。

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(中時電子報)