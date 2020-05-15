英派民進黨立委蔡易餘提出《憲法增修條文》修正草案，要刪除「國家統一」字眼，在520前讓兩岸緊張情勢升溫。但今天該案原列入立法院院會報告事項，經議事人員宣讀後，院長游錫堃宣布「提案委員來函撤回」，意味著蔡易餘這項涉及「法理台獨」的修憲案，已在內部壓力下被迫拆除。

520前夕，英派立委蔡易餘提出《兩岸關係條例》、《憲法增修條文》修正草案，將兩岸條例第一條「國家統一前…」，及將憲法增修條文前言「為因應國家統一前之需要」的文字刪除，改以「因應國家發展」取代。其中，前者已於上週在立院一讀付委，修憲案的部分則列入今天立法院會報告事項，進入一讀程序。

由於這兩項修法草案，均深具「兩國論」味道，如今又選在520前夕提出，被解讀為民進黨正進一步往法理台獨方向前進。事後，大陸國台辦發言人馬曉光公開警告說，這是「台獨」分裂份子誤判形勢，試圖在謀「獨」道路上飆車，不斷挑戰大陸的底線；蔡易餘也旋即回批，國台辦的憤怒讓他不解，難道大陸這麼想被我們統一，投奔自由台灣嗎？

結果，原先調侃大陸害怕被我方統一的蔡易餘，未待草案進入實質審查，今天立法院院會議事人員宣讀他所提案的修憲草案，正準備完成一讀程序前，立法院長游錫堃就宣布「提案委員來函撤回」。

特別的是，就當院會宣布撤回蔡易餘提案，並詢問院會有無異議，結果，該提案的共同提案人，包括綠委王美惠、陳亭妃、林楚茵、莊瑞雄，沒有任何一人表達異議。

同樣的，參與連署的民進黨、時代力量及無黨籍立委，包括林宜瑾、蘇巧慧、黃國書、邱志偉、湯蕙禎、莊競程、劉櫂豪、羅致政、蘇震清、吳玉琴、林岱樺、鍾佳濱、蘇治芬、陳 瑩、許智傑、陳明文、賴惠員、高嘉瑜、何志偉、林昶佐、邱顯智、陳秀寳、洪申翰、楊曜 ，也沒有任何人提出該案要完成一讀的意見。

從蔡易餘主動撤案的動作來看，意味的此次牽動「法理台獨」的修法動作，確實已讓蔡政府面臨兩岸關係更為緊繃的處境，因而在內部壓力下，不得不主動撤案。

民進黨立院黨團總召柯建銘在今天院會召開前其實就說過，他尊重立委提案權，但該草案事先未與黨團討論，並非黨版；尤其修憲議題必然得由黨團提案為準，兩岸問題又屬重中之重的重大議題，必須審慎以對，不可能盲目支持。

(中時 )