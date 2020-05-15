臺中市政府警察局考量LINE是臺灣民眾較常使用的通訊軟體，也是政府機關使用最多的通訊軟體，運用LINE及創新科技，積極開發對民眾及員警有幫助的應用。未來只要加入臺中市政府警察局LINE官方帳號「@TCPB」，即可以享受「防詐騙」、「查贜車」、「找警察」的便民便利的服務。

臺中市政府警察局為降低上下班打卡的社交距離，全國首推「LINE BOT打卡」，增加多元打卡管道，只要能搭配藍芽傳輸，在特定簽到區域即可使用手機打卡，減省時間與避免群聚感染風險大增。

臺中市政府警察局首推「LINE BOT打卡」，增加警察同仁多元打卡管道，以減省時間與感染風險大增。(台中市政府警察局提供)

警方表示，例如汽機車遭竊盜案經常發生，民眾只要加入警察局的官方LINE「@TCPB」帳號，點選「小神捕」輸入「手動輸入車號」或「拍攝車牌照片」，AI系統自動查詢車牌號碼比對，即可知道哪一部是贜車。

防止詐騙真假LINE帳戶難以分辨，除了上165網站查詢，也可以加入警察局官方LINE「@TCPB」帳號就可快速辨識。(台中市警察局提供)

民眾只要從「@TCPB」帳號，點選「小神捕」輸入「手動輸入車號」或「拍攝車牌照片」，經AI比對查詢後，即可知道哪一部是贜車。(台中市政府警察局提供)

為了防止詐騙真假LINE帳戶難以分辨，往往透過造假銷售訊息詐騙民眾，除了上165網站查詢外，警方呼籲也可以加入警察局官方LINE「@TCPB」帳號，即可快速辨識以防詐騙。

警方也貼心地說，如果民眾還有求助需求，但卻常有「我需要你(警察)，卻不知道你在哪裏?」的無助，感嘆「我們與警察的距離」嗎?只要利用「@TCPB」官方帳號，只要點選「附近警察局查詢」立即知曉、主動導航離自己最近的警察局

(中時電子報)