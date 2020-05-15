中國新疆維吾爾族人權狀況成為美國國會關注重點之一，美國參議院周四（14日）通過《2020年維吾爾人權政策法案》，要求總統川普就新疆人權問題，向中國施加更大壓力。

由共和黨參議員魯比歐提出的法案獲得跨黨派支持，周四在參議院表決中獲一致通過。法案要求華府制裁打壓維吾爾族和回教團體的官員，更點名指控新疆自治區黨委書記陳全國「嚴重違反人權」，再次要求華府加以制裁。法案又指，新疆前政法委書記朱海侖就新疆人權打壓問題需負直接責任。

法案呼籲，在新疆有業務的美國企業或個人應採取措施，避免當地的供應鏈有強迫勞工問題。共和黨參議院外交關係委員會主席里施（James Risch）及委員會首席民主黨成員梅南德斯（Bob Menendez）形容，法案獲通過是「對抗中國極權政府廣泛而可怖地打壓人權的重要一步」，呼籲眾議院盡快通過法案，交予特朗普簽署成法。

(中時 )