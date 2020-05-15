俗稱都有「猩猩」，但性情大不同！由於金剛猩猩家族對戶外活動場植栽的「過度」喜愛，原本常藏身在金剛猩猩戶外活動場草叢中的山羌母女檔，變得更容易被遊客觀察到！但也意外讓部分遊客，為了與金剛猩猩彼鄰而居的黑猩猩，怎麼沒有這麼可愛的室友，而感到不平。其實這是經過專業評估，依據不同物種的個性和需要所做出的照養管理設計，雖然金剛猩猩和黑猩猩的俗名中都帶有「猩猩」的稱謂，也都是非洲的巨猿類動物，不同物種卻有著截然不同的個性。

「山羌母女檔」是在兩年前開始與金剛猩猩混群生活。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園依據各個物種不同的生態習性與行為，設計符合牠們需要的照養環境。非洲區彼鄰而居的金剛猩猩和黑猩猩戶外活動場，呈現出截然不同的設計與管理模式，反應出牠們生態習性與行為差異的蛛絲馬跡。其中一個特別可愛又令人驚喜的差異，是在金剛猩猩家族的戶外活動場中，偶爾能讓遊客驚鴻一撇、穿梭在草叢中的棕色身影，牠們正是金剛猩猩家族的室友「山羌母女檔」。

兩年以來「迪亞哥」和「山羌母女檔」的相處還算融洽。（台北市立動物園提供）

這對「山羌母女檔」是在兩年前，為了豐富當年獨居的金剛猩猩「迪亞哥」的生活，開始與金剛猩猩混群生活，並勾勒類似野外環境的多物種偶遇意象。

初次接觸「山羌母女檔」的母金剛猩猩「Tayari」和「Iriki」，跟牠們的相處也還算和平。（台北市立動物園提供）

兩年以來「迪亞哥」和「山羌母女檔」的相處還算融洽，就連去年剛來到台灣，初次接觸「山羌母女檔」的母金剛猩猩「Tayari」和「Iriki」，跟牠們的相處也還算和平。相較於生性溫和、較少出現攻擊行為的金剛猩猩，黑猩猩就有完全不同的性情，身手靈活的牠們在食性與個性上跟完全素食主義者的金剛猩猩不同，黑猩猩雖然也是以植物為主要的食物攝取來源，但如果有機會還會攝取一些來自小型動物的蛋白質，黑猩猩的保育員就曾經在牠們的戶外活動場中撿拾到疑似鳥類的殘骸，甚至在野外的研究中，也曾觀察到黑猩猩會有群體狩獵的行為。

金剛猩猩在體型上比黑猩猩大得多，但相較起來個性卻溫和許多。（台北市立動物園提供）

雖然金剛猩猩在體型上比黑猩猩大得多，但相較起來個性卻溫和許多，就像俗話說的「人不可貌相」一樣，野生動物也不能只用外表去判斷，如果各位大朋友小朋友在野外遇到野生動物，就算是看起來可愛的台灣獼猴，還是不要輕易接近，儘可能保持安全距離，再慢慢遠離牠們為妙。

金剛猩猩家族的戶外活動場中，偶爾能讓遊客驚鴻一撇、穿梭在草叢中的山羌。（台北市立動物園提供）

俗稱都有「猩猩」〜性情大不相同。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)