李昂讚賴弘國是新一代典範。（圖／中時資料照片）

Twins成員「阿嬌」鍾欣潼和「醫界王陽明」賴弘國14個月婚姻閃電畫下句號成為近來熱議話題，作家李昂近日在節目上表態較支持賴弘國，認為賴弘國是年輕一代的典範，第一是改變舊有思維，當一個女人被看光後仍願意娶，第二是勇敢跨過姊弟戀的障礙，

李昂最近在《震震有詞》中談及對阿嬌婚變看法，她表示整件事她比較站在賴弘國這邊，「因為這個男人可以做為我們年輕一代的典範，首先你看，他改變了舊有的觀念，就是說一個女人被看光光之後，還可以娶回來做太太，這個我覺得應該鼓勵對不對」。

李昂說，歷經陳冠希不雅片事件後，「我想很難有男人做到，這是第一點，我站在賴醫師這邊，第二點，這是一個姊弟戀，他小這個女生大概有8歲左右」，「我覺得這是現今的男人的表率，對不對？」她指出，在賴弘國身上看到不少新的觀念，「就阿嬌來講，我覺得可以嫁掉，然後可以有個孩子，種也不錯，然後在一個新女性來講的話，守著孩子，不一定要婚姻，這個恐怕是很多女人的想法」，只可惜兩人本來想生小孩，卻因疫情沒實現，反倒先決定離婚。

(中時電子報)