中原大學生物科技學系副教授招名威日前開記者會，指控校方因他在課堂上提及「武漢肺炎」和「我是中華民國教授」等字眼，引來陸生不快，被求道歉；後來陸生也將影片PO網，打臉是招名威先挑釁，引起譁然。前國民黨副祕書長蔡正元以「另一個姓『招』的人」為題，結合多項事例在臉書發文，諷刺招名威及歧視中國的人，酸度爆表。

蔡正元發文說，全世界姓「招」的人不會超過40 萬人，大都住在廣東和山東，其祖先原本姓陳或姓步，因祖先獲罪後，子孫就以祖先名字「招」為姓；因以名為姓，所以百家姓未列「招」姓。

他說，這兩天有個姓「招」的老師很出名，因為「招老師」對學生講課，心血來潮大罵台灣人說，「你們就是很狠毒的人種，連那麼小年紀的小燈泡，你們都狠心在她媽媽面前，當街砍掉小燈泡的頭顱」；「你們還有個學生在教室，當著全班學生面前，把老師的頭顱砍斷，你們蔡英文後來還任命這個殺人兇手當二二八紀念館館長，看你們台灣人真的沒底線」。

他還說，「你們有個大學生鄭捷，在捷運上砍殺無辜乘客，兇殘無比，你們台灣人冷血無人性」；「你們還從日本進口幅射地區食品，要給自己人吃，為了拍日本主子的馬屁，都可以如此作賤自己」；「你們的婦女被騙被逼去當日本男人的慰安婦，連在台灣長大的日本女人竹中信子，都寫書記載台灣慰安婦是被騙被逼的，但是台灣人都自承台灣慰安婦是自願奉獻給日本男人的，你們台灣人就是貝戈戈」。

蔡正元表示，這位「招老師」還對著直播鏡頭說「我在說的就是你們台灣人」；這位「招老師」是「蔣介石餘孽」，因為沒有蔣介石帶來台灣，台灣本地在蔣介石政權來台之前，沒有姓「招」的人；台灣本地人要反擊，「姓招的是中國豬滾回中國去」。

他最後表示，以上情節純屬虛構，如有雷同純屬巧合。

(中時 )