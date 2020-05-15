超有感！急難紓困金終於拿到手了。彰化縣長王惠美15日一早就到員林市公所，和市長游振雄共同發出20萬元現金給20位市民救急；王惠美指出，彰化縣政府攜手26鄉鎮市公所，目前已核定定612件、計638萬5千元急難紓困金，相信這筆錢能如「及時雨」，解弱勢民眾生活上的燃眉之急。
6都以外最快！王惠美表示，擴大急難紓困補助金申請過程繁瑣，配套措施也不很完善，眾多鄉親並不清楚是否符合申請資格，加上中央電腦系統原本1小時內只能輸入2至3筆資料，造成許多混亂；問題都已逐步克服，社會處也已陸續撥出5590萬元至各公所，。
員林市長游振雄表示，中央辦理擴大急難紓困業務，自5月6日至今公所已受理逾600件、核定超過150件，今天就會發出150萬元紓困金。他強調，除非部分情況特殊、因債戶成警示帳戶民眾才發放現金，多數會採取直接匯款入帳方式，省得讓民眾多跑一趟，且比較安全無顧慮。
游振雄說，這段時間來申請紓困方案的民眾，因中央政策多變，有人一連跑了5、6趟，實在奔波，尤其社會課同仁連周末六、日也來加班，忙到連家庭都無法兼顧，令人不捨，他也指示民政課同仁協助受理申請，呼籲市民多多體諒。
員林市公所社會課長曹以欣表示，目前連同里幹事，每天上下午各安排6人受理民眾申請急難紓困金，明後2天也將加班速審，呼籲市民完整檢附相關證明，資料越齊全、審核及核撥速度就會越快，讓符合資格民眾能在最短時間內拿到紓困金。
(中時 )
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