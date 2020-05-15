2000年6月台南市歸仁區雙屍命案，原本被三審判決死刑定讞的被告謝志宏，獲檢方調查認為沒有殺人事證，經聲請再審後無保獲釋，台南高分院上午宣判，改判謝志宏無罪。

據了解，台南高分檢調查，2000年6月28日及7月5日謝志宏自白殺人的2份警訊筆錄，已經都找不到錄音帶及錄影帶，究竟是遺失還是警方沒有交出？已不可考；鑑於自白沒有錄音及錄影佐證，不具證據力，經查謝也沒有殺人動機，陳女及張姓老農被殺應是郭俊偉獨自所為，請求法官判謝無罪。

檢方調查指出，2000年6月23日郭俊偉曾到永康區十三妹檳榔攤買瓶罐泉水時，僅因不滿店員沒有找40元，竟持棍砸攤並打傷2名女店員，脾氣暴躁凶殘；反觀謝志宏綽號小不點，身高僅約150公分，屬依賴性人格，案發時無法影響郭俊偉殺人的決心，也沒有能力協助郭殺人，僅僅是目擊者；同時，謝的衣服、褲子、機車，拖鞋也都沒有血跡反應。

謝志宏也指證，被警方帶到郭俊偉舊宅時，曾被員警踢腰部；謝的律師認為，謝遭刑求，落網後更被長時間疲勞偵訊，警方取供不具證據力。至於謝志宏有否涉及殺人幫助罪？謝的律師說，謝根本事先不知道郭會突然失控殺人，因此不至於構成殺人幫助犯。

(中時電子報)