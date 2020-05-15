很多人在室內拍照時，由於光線不足，大都會開閃光燈輔助來拍出好看的照片。英國一對新手爸媽，為了紀錄女兒黛拉(Dela)的可愛模樣，替她拍下許多照片。但某次在替黛拉照相時忘了關閃光燈，竟意外發現女兒眼中出現異常白點，赴醫院檢查後竟是眼癌，必須得摘除眼球。

根據《鏡報》報導，英國一對26歲的夫妻謝爾比(Shelby Simkins)和萊恩(Ryan Denham)，在女兒出生後發現孩子的左眼有斜視的情況，當時不以為意；直到日前黛拉喝完奶，想拍一張照片紀錄女兒可愛的模樣，卻忘了關掉閃光燈。當照片洗出來後，夫妻兩人驚訝發現黛拉的左眼在閃光燈照射下，出現奇怪的白點，遂帶著孩子到醫院進行檢查。

醫生在檢查過程中發現黛拉罹患的是視網膜母細胞瘤(Retinoblastoma)，這是1種由基因缺陷所引起的視網膜癌症，大都發生在5歲以下的幼兒身上，每年約有45名兒童被確診罹患此病症。之後，黛拉被送到大醫院治療，醫生在診療時發現她眼睛內的腫瘤過大，無法自行復原，必須摘除眼球才能預防癌細胞擴散。

醫生在替黛拉進行手術後同時裝上了義眼；雖然女兒失去了一隻眼睛，但謝爾比和萊恩夫妻兩人卻覺得慶幸，癌細胞並未擴散到其他地方，同時也呼籲所有的父母，若發現孩子有任何異樣，千萬別遲疑，一定要盡快到醫院檢查，以免發生憾事。

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(中時電子報)