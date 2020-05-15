全國公務人員協會榮譽理事長李來希日前批評小燈泡母親、時代力量立委王婉諭「踩著女兒的頭顱往上竄」，引發公憤，遭到國民黨停權處分；但僅停權、不立即開鍘的決定也讓國民黨遭到外界抨擊。

筆名「特急件小周的人渣文本」的輔大教授周偉航在政論節目上表示，國民黨不直接開鍘李來希的原因，可能與某些支持者有關。

周偉航指出，立委王婉諭首次表態支持罷韓的文章於8日發布，經過一個周末的發酵後，在時代力量黨內已經有討論表示，文章下面有許多「韓國瑜支持者」對王婉諭進行謾罵，而在這個時候，李來希出來了，做出了這番言論，引起了社會輿論的軒然大波。

李來希的目的是為了收割韓粉。周偉航推斷，李的這次行為可能就是因為嗅到了有這群對李婉諭不滿的藍營支持者，所以他就站出來進行攻擊，一口氣收割這群正尋找著發洩口的粉絲。而這也是國民黨不方便開鍘李來希的原因，周偉航指出，國民黨不開除李來希，怕得不只是失去李來希這個人，而是怕流失這群對王婉諭感到不滿的支持者！

(中時電子報)